Studenti fanno lezione da casa e lasciano i loro ritratti in classe per i prof. L’idea è dei ragazzi della terza C della scuola media Kennedy di Brugherio.

I loro ritratti in classe per far sentire meno soli i prof

L’avvio della didattica a distanza per le classi seconde e terze delle scuole medie ha svuotato anche l’istituto brugherese. Ma gli studenti che frequentano la terza C hanno pensato di mettere in campo una simpatica iniziativa per far sentire meno soli i professori che ogni giorno varcano la soglia del plesso per fare lezione. Come fare per non lasciare davanti ai loro occhi file di banchi vuoti? Semplice! Hanno preso dei fogli da disegno e hanno ritratto i loro volti, in alcuni casi anche con le mascherine. Perché la prudenza non è mai troppa. Un gesto quello degli studenti che si è trasformato in una bella e gradita sorpresa per gli insegnanti. Come dire: “Noi ci siamo ancora prof!”.

