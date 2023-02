Studenti intossicati nel laboratorio di Chimica

Alcuni studenti, pare cinque, sono rimasti intossicati da una sostanza inalata nel laboratorio di Chimica della loro scuola.

Momenti di paura all'Omnicomprensivo

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 febbraio, al centro scolastico superiore Omnicomprensivo di Vimercate.

Intervento in corso, intervenuti diversi mezzi di soccorso

Attorno a mezzogiorno nel polo di via Adda si sono portate un paio di ambulanze, due automediche, un mezzo dei Vigili del fuoco da Monza e i carabinieri della stazione cittadina.

Cinque studenti coinvolti

Coinvolti, pare, almeno cinque studenti della scuola "Einstein" impegnati in una lezione nel laboratorio di Chimica. L'intervento è ancora in corso, ma sembra che le loro condizioni non destino particolare preoccupazione.

Inalati i vapori di una sostanza chimica

Secondo una prima ricostruzione pare che i ragazzi, tutti minorenni, abbiano maneggiato una sostanza potenzialmente pericolosa, scambiandola con un'altra e inalandone i vapori.

Alcuni di loro hanno avvertito malesseri. Sul posto, come detto, si sono portati i soccorsi che stanno valutando se sia necessario il trasporto in ospedale per accertamenti.