Su di lui pendeva un ordine di cattura: arrestato sul treno Seregno Saronno

Arrestato sul treno Seregno Saronno: 48enne finisce in carcere

Su di lui pendeva un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Monza e ora è finito in carcere. Un cittadino italiano, pluripregiudicato di 48 anni, è stato arrestato a bordo di un treno a Cesano Maderno dagli agenti della Polfer durante un normale giro di perlustrazione sul convoglio della tratta Seregno-Saronno.

L’uomo è stato notato dagli agenti in in evidente stato di agitazione. Fermato per un controllo ha dichiarato di essere tossicodipendente in crisi di astinenza ma, a seguito di intervento degli operatori del 118, ha rifiutato il ricovero dicendo di sentirsi meglio.

Dai controlli effettuati è emerso però che a carico del 48enne pendeva un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Monza: gli agenti della Polfer lo hanno quindi tratto in arresto e condotto in carcere per scontare la pena.

