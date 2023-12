Su internet erano B&B ma non avevano l'autorizzazione: multe per 5mila euro. Dall’indagine della Polizia Locale di Limbiate sono emerse irregolarità per cinque appartamenti

Indagine partita a ottobre

Su vari siti web erano pubblicizzati come appartamenti in affitto con formula bed & breakfast ma non avevano l’autorizzazione per effettuare attività ricettiva: i proprietari sono stati multati. A conclusione dell’attività di accertamento iniziata a metà ottobre e terminata nei giorni scorsi, la Polizia Locale di Limbiate ha scoperto le irregolarità per tre appartamenti a Pinzano e due a Limbiate centro.

Le irregolarità riscontrate

Per ogni alloggio gli agenti hanno riscontrato diverse violazioni ai sensi della Legge regionale 27 del 2015 che disciplina le attività ricettive, in particolare è stato contestato che le case per vacanze erano state aperte senza la preventiva Scia/comunicazione al Comune, quindi la sanzione di 4mila euro. Inoltre gli alloggi venivano pubblicizzati sul sito di settore “AirB&B” di appartamenti per vacanze senza riportare il codice identificativo di riferimento CIR, in questo caso la multa è stata di 833 euro.