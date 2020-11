Carabinieri di Seregno questa mattina impegnati in un quartiere periferico della città a causa di un uomo che ha minacciato il suicidio. L’estremo gesto è stato scongiurato grazie all’intervento dei militari.

Suicidio sventato grazie all’intervento dei Carabinieri

Questa mattina, venerdì 20 novembre, i Carabinieri della stazione di Seregno sono intervenuti in un quartiere periferico della città dopo una richiesta di soccorso per un tentativo di suicidio. Ad allertare i militari, intorno alle 7.45, è stata la moglie di un 57enne deciso a farla finita. I Carabinieri del locale Comando Stazione sono prontamente intervenuti scongiurando il peggio. Sul posto hanno prestato supporto anche i militari della stazione di Giussano e i sanitari del 118 che hanno trasportato il 57enne all’ospedale di Desio in codice verde.

