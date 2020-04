Coronavirus: scritte contro il lock down in Municipio e alla sede del Giornale di Vimercate

Comparse nella notte sul muro del Municipio di Vimercate, all’ingresso della sede del Giornale di Vimercate e sulla recinzione dell’ex oratorio femminile scritta contro il lock down e la chiusura delle scuole italiane.

Una scritta contro il lock down

“Lock down e regime” , “Scuole aperte, ora”: queste la scritte realizzate con una bomboletta, comparse questa mattina, lunedì, all’ingresso del Municipio di Vimercate in piazza Unità d’Italia. Le scritta a caratteri cubitali verdi sono comparse a fianco del portone di ingresso a poche ore dal discorso del premier Giuseppe Conte che ha annunciato le nuove norme per contenere la diffusione del coronavirus.

La scritta all’ingresso della sede del Giornale

E una scritta a caratteri cubitali, questa volta arancione, è comparsa anche sulla parete della sede del Giornale di Vimercate, in via Cavour 59: “Lock down = regime”.

Una terza scritta anche sul muro dell’ex oratorio

Infine una terza scritta è stata segnalata sul muro dell’ex oratorio femminile di via Dozio, ora sede della scuola professionale Enaip.

TORNA ALLA HOME