Sulbiate piange il dolce sorriso di Desy. Tra incredulità, dolore e sconcerto una atroce notizia ha sconvolto, stamattina, sabato 9 gennaio 2021, tutta la comunità di Sulbiate, soprattutto gli abitanti e gli esercenti di Sulbiate Superiore.

Si è spenta la 50enne pasticcera Desirè Baraggia, conosciuta da tutti come Desy, un volto conosciuto in tutto il paese per essere la titolare, insieme alla sorella Gery, del bar pasticceria di piazza Beretta.

A portarsela via per sempre è stata una malattia, contro la quale Desy cha combattutto con tutte le sue forze. La donna si trovava ricoverata all’ospedale di Merate.

Una famiglia conosciuta e benvoluta in tutta Sulbiate

La famiglia Baraggia è sempre stata conosciuta e benvoluta in tutta la comunità sulbiatese soprattutto per via del loro ruolo di commercianti.

Pietro Baraggia (scomparso nel dicembre del 2016, due giorni prima di chiudere definitivamente il suo negozio di fornaio in via Resegone), conosciuto da tutti come Pierino “el prestinee” e Luigia Ponzoni (che venne a mancare nel marzo del 2007) iniziarono con l’attività di fornaio in via Resegone più di 50 anni fa.

Attività che portarono avanti per oltre cinquant’anni, diventando punto di riferimento per il pane fresco in paese. Nel negozio di fornaio lavorava anche il figlio Patrick, mentre le altre due figlie Gery e Desy aprirono il bar pasticceria di piazza Beretta.

Al momento la data delle esequie non è ancora stata fissata.

