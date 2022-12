Sulbiate piange monsignor Luigi Stucchi

Sulbiate, e in generale, tutta la Diocesi di Milano, piangono la scomparsa di monsignor Luigi Stucchi, una vero padre della fede per molti sulbiatesi e per tutta la comunità pastorale Regina degli Apostoli. Il sacerdote si è spento all'alba di oggi, martedì 20 dicembre 2022 ed era ricoverato all’ospedale san Raffaele di Milano.

Nacque a Sulbiate nel 1941

Il sacerdote, uomo dal grande carisma, nacque a Sulbiate il 14 agosto del 1941. Dopo ben 9 anni passati da vicario episcopale di Varese, Stucchi, nel 2012, venne promosso in diocesi con il cardinale Angelo Scola. Il successore di Dionigi Tettamanzi gli affidò un ruolo di ancor più grande responsabilità: la formazione permanente del clero.

Infine il 30 aprile del 2020 divenne vescovo emerito della diocesi di Milano.

Venne ordinato prete nel 1966

Ordinato prete il 28 giugno del 1966, Stucchi nella sua carriera ecclesiale è stato vicario parrocchiale a Valmadrera e dal 1973 alla parrocchia San Nicolò di Lecco. Dal 1980 è direttore del settimanale "Il Resegone", mentre dal 1986 al 2003 è stato parroco a Santo Stefano Protomartire di Tradate e dal 1989 anche decano del decanato di Tradate.

Nel 2003 la prima importante nomina: vicario episcopale della zona pastorale di Varese. Nel 2004 è stato ordinato vescovo e nel 2012 abbandonò la sua avventura varesina per ricoprire l'importante incarico.

Un autorevole pastore

Monsignor Stucchi era molto amato a Sulbiate e quando aveva del tempo libero non si faceva sfuggire l'occasione per tornare in Brianza, nella sua terra natia. In molti lo ricordano come autorevole pastore con cui confrontarsi non solo sulla fede, ma anche su temi di attualità. Uomo di fede dal grande carisma, ha sempre dispensato consigli basandosi sulla sua finezza intellettuale

La data delle esequie non è ancora stata fissata.