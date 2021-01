Sulbiate, una folla immensa per l’ultimo saluto a Desy. Si sono svolte oggi pomeriggio, lunedì 11 gennaio 2021, le esequie della 49enne Desireè Baraggia ,celebrate dal responsabile della comunità pastorale don Stefano Strada.

Funerale celebrato nella chiesa di Sant’Antonino di Sulbiate che ha faticato, anche per via delle restrizioni dovute all’epidemia, a contenere parenti e amici, tant’è che molti di loro hanno seguito la cerimonia sul sagrato.

“Siamo qui in tanti per la nostra Desy – ha sottolineato il parroco don Stefano Strada – Ognuno di noi aveva costruito un legame di affetto e amicizia con lei: chi perchè l’ha vista crescere, chi per via del suo lavoro di panettiera e poi di pasticcera. La sua morte lascia un vuoto incolmabile e un cuore appesantito da tante domande che non trovano risposta: perchè una giovane vita è stata strappata così prematuramente? Cosa ci chiedi Signore quando viviamo eventi dolorosi come questi? Arriviamo dai festeggiamenti del Natale. Ma per Desy sono state le sue ultime settimane di vita, trascorse in ospedale, giorni di preparazione all’incontro con il Signore. E siamo sicuri che Desireè ha tenuto tra le sue braccia la malattia, la sofferenza e la fede”.