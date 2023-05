Suo figlio è in ospedale, mi servono 8mila euro», ma è una truffa...

Tentativo di raggiro a Giussano ai danni di una mamma, che è stata chiamata al telefono da una donna che si è finta la compagna del figlio e ha provato a farsi dare 8000 euro.

«Suo figlio è in ospedale, sta male, deve essere operato d’urgenza e servono subito dei soldi». Sono queste le parole che una mamma di 70 anni, residente in città, si è sentita dire al telefono da una truffatrice che chiedeva una somma di 8mila euro.

La donna si è finta la compagna del figlio e martedì scorso ha messo in atto una sceneggiata da vera attrice, con tanto di lacrime e voce rotta dall’ansia, nell’intento di raggirare la 70enne e farsi dare i soldi.

«Era in lacrime e con la voce vibrante diceva di essere in ospedale - ha raccontato uno dei due figli della signora - ha chiamato al numero di casa spacciandosi per la compagna di mio fratello. Ha raccontato a mia madre che mio fratello doveva essere operato d’urgenza e che servivano soldi, chiedendo 8mila euro. Mia madre si è spaventata moltissimo e all'inizio ci aveva creduto, ha chiesto subito di poter parlare con il figlio, ma la ragazza era molto insistente, chiedeva i soldi e ha iniziato ad insospettirsi. E quando ha chiesto spiegazioni che la truffatrice non ha saputo dare, ha capito che c’era qualcosa di strano».