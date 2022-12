Suor Luigina si è spenta a 105 anni. La religiosa era ospite della casa di riposo delle Suore di carità Maria Bambina di Asso, domani i funerali

Suor Luigina si è spenta a 105 anni

Una lunga vita dedicata al Signore. Si è spenta all'età di 105 anni la seregnese suor Luigina Radaelli, da tempo era ospite della casa di riposo delle Suore di carità di Asso (Como). Nata a Seregno nel 1917 con il nome di Anna, entra nel convento delle Suore di Maria Bambina nel 1938 dove, con la vestizione, prende il nome di Luigina.

Gli incarichi in vari conventi lombardi

Dopo il noviziato, ha ricoperto diversi incarichi in vari conventi lombardi. Negli anni Quaranta la religiosa ha prestato servizio a Lodi, per poi spostarsi a Lovero, in provincia di Sondrio, fino al 1958 e in seguito per un breve periodo a Groppino, nel Bergamasco. Uno degli incarichi più lunghi a Bormio, dove è stata economa del convento dal 1961 al 1983. Ma è sempre rimasta legatissima alla città di Seregno, in particolare alla sua parrocchia di Santa Valeria dove, quando presente, ha prestato servizio nella distribuzione dell’Eucarestia

Domani i funerali

Terminato l’incarico a Bormio, suor Luigina si è trasferita prima a Olginate, per sostenere le attività parrocchiali, quindi in Seminario a Seveso fino al 2007 a supporto dei sacerdoti e dei seminaristi, occupandosi anche della sacrestia e del guardaroba. Infine, dal 2007, si è spostata ad Asso nella casa di riposo. I funerali di suor Luigina verranno celebrati nella cappella dell'Istituto Suore della Carità Maria Bambina domani, 23 dicembre. Il feretro verrà poi trasferito al cimitero principale di Seregno per la tumulazione verso le 11,30.