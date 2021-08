Suore Sacramentine in lutto per suor Matilde

L'Istituto Suore Sacramentine di Cesano Maderno ricorda con gratitudine e affetto suor Matilde, al secolo Ines Francesca Ogliari, mancata ieri, domenica 22 agosto, a 83 anni: "Era una persona speciale: umile, generosa, onesta, accogliente e molto intelligente".

Insegnante di Matematica e preside

Suor Matilde è stata per oltre venticinque anni a Cesano Maderno, prima come insegnante di Matematica alle scuole medie e poi come dirigente, fino al 2017, "quando le sono subentrata io" ricorda l’attuale preside della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto scolastico Suore Sacramentine, Carla Acerbi.

L'impegno nel doposcuola

Negli ultimi anni la religiosa aiutava i ragazzi nel doposcuola, soprattutto con i compiti di Matematica. "Ha continuato a farlo fino alla pandemia - ricorda Acerbi - Da quel momento, data l’età avanzata, ha interrotto i contatti con gli alunni". Da qualche mese suor Matilde era stata trasferita nella casa delle Sacramentine a Colognola, in provincia di Bergamo, dove si è spenta serenamente e dove domani, martedì, si terranno le esequie.

La gratitudine e l'affetto

Quando era andata in pensione, i professori le avevano dedicato una targa ricordo che si concludeva così: "Le persone speciali sono rare da incontrare, ma noi, suor Matilde, con lei abbiamo avuto questa immensa fortuna".

Questa mattina, lunedì, alla Messa in suo suffragio, nella chiesa di Santo Stefano, in tanti si sono commossi ricordandola. "Con l’avvio dell’anno scolastico faremo senz’altro anche a scuola una celebrazione in sua memoria" dice Acerbi.

La professione perpetua nel 1967

Nata a Trescore Cremasco, un piccolo comune della provincia di Cremona, il 25 marzo 1938, ultima di sei figli, Ines Ogliari conosce le Suore Sacramentine alla scuola materna. Il 7 dicembre 1959 fa il suo ingresso nell’Istituto e, dopo il primo periodo di formazione, il 13 settembre del 1962 emette la professione religiosa e il 2 settembre 1967 quella perpetua.

La laurea in Scienze matematiche

Subito avviata agli studi, con impegno e dedizione arriva alla laurea in Scienze matematiche. Lascia ricordi indelebili nelle famiglie dei suoi studenti, a Bergamo, dove ha insegnato prima di arrivare in Brianza, così come a Cesano: "Insegnante molto preparata e davvero attenta ai ragazzi e alle loro problematiche adolescenziali, sapeva adottare varie strategie, ma soprattutto sapeva vedere l’alunno come l’artefice, il protagonista che deve costruire il suo mondo, esplorarlo, scoprire nuove conoscenze e sviluppare il pensiero critico" il pensiero collettivo.