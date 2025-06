Supera brillantemente l’esame per la patente ma è radiocollegato con l’esterno: denunciato un 38enne brianzolo

La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà, un 38enne di Concorezzo perché è stato trovato in possesso di un kit radiocollegato con l'esterno dopo aver sostenuto e superato brillamentemente l'esame teorico per la patente di guida.

Supera brillantemente l’esame per la patente ma è radiocollegato con l’esterno: denunciato un 33enne brianzolo

Gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto la testimonianza dell’esaminatore, il quale ha spiegato che, una volta iniziato l’esame, aveva notato il 38enne evidentemente distratto e, insospettito anche dal fatto che provenisse da fuori provincia, aveva chiamato il 112 NUE per far intervenire la Polizia.

I poliziotti una volta giunti sul posto hanno preso in consegna l’uomo procedendo alla sua ispezione e scoprendo che aveva installato sulla sua persona, un kit audio video che lo aveva agevolato nel superare la prova d’esame.Portato poi in Questura, il 38enne è stato denunciato in stato di libertà per aver violato l’articolo 1 della Legge 475 del 1925, che sanziona chi fa uso o si appropria, in esami o concorsi, delle capacità altrui. Il kit è stato sequestrato.