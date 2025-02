Supera la colonna di auto ferme al passaggio a livello, patente ritirata

A bordo della sua Mercedes ha superato la colonna di auto ferme in via Cialdini in attesa che le sbarre del passaggio a livello si alzassero: inseguito dalla Polizia Locale di Meda si è beccato una multa di 168 euro e gli è stata ritirata la patente.

Supera le auto ferme al passaggio a livello

E' successo nei giorni scorsi. Un 52enne residente a Meda ha pensato bene di fare il furbo e di "saltare la coda" superando la lunga fila di vetture che da piazza Cavour erano ferme in attesa che si alzassero le sbarre del passaggio a livello tra le vie Cialdini e Pace.

Inseguito dalla Polizia Locale, gli è stata ritirata la patente

Notato da una pattuglia della Polizia Locale, è stato inseguito mentre si stava dirigendo verso Seregno, gli è stata ritirata la patente, dalla quale gli sono stati decurtati dieci punti. Si è inoltre beccato una sanzione di 168 euro. Quella commessa dal 52enne è infatti una delle infrazioni al Codice della strada più severe.