Superalcolici a minorenni, la Polizia Locale chiude il negozio

Il provvedimento eseguito venerdì, con una sospensione di otto giorni. Nell'ottobre scorso l'esercente aveva venduto vodka e gin a una minore di 16 anni, che si era sentita male in strada

Vodka e gin venduti a minorenni: chiuso per otto giorni un negozio di Seregno. Il provvedimento eseguito dalla Polizia Locale, su disposizione del Questore di Monza.

Superalcolici a minorenni: negozio chiuso

Venerdì 13 febbraio gli agenti della Polizia Locale di Seregno hanno eseguito un provvedimento di chiusura (ex art. 100 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza) per otto giorni a carico di un esercizio di vicinato: il provvedimento cautelare è stato disposto dal Questore della Provincia di Monza e della Brianza per motivi di sicurezza e salute pubblica. In particolare, lo scorso 31 ottobre intorno alle 23.20 gli agenti erano intervenuti per soccorrere una ragazza colta da un malore in strada. La giovane, che versava in uno stato da forte intossicazione per abuso di sostanze alcoliche, era minore di sedici anni.

Le indagini della Polizia Locale

La successiva attività d’indagine del Comando ha consentito di appurare che lo stato di intossicazione della giovane era conseguente all’assunzione di superalcolici, in particolare vodka e gin, acquistati dalla ragazza insieme a un’amica, anche lei minorenne, presso l’esercizio commerciale. I fatti accertati hanno così delineato l’esposizione a un grave e concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei ragazzini, in ragione degli effetti dannosi che gli alcolici causano. Visti i presupposti normativi, il Questore ha quindi disposto la sospensione dell’attività.