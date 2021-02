SuperEnalotto fortunato a Cavenago: giocatore “centra” un 5 e vince oltre 26.000 euro

SuperEnalotto fortunato a Cavenago: un giocatore centra un “5” e vince oltre 26.600 euro. Il biglietto vincente è stato acquistato nel centralissimo “Bar Bettini” di via Roma.

San Valentino d’oro

E’ stato sicuramente un San Valentino da ricordare quello appena trascorso per un fortunato giocatore. L’estrazione di sabato 13 febbraio, infatti, ha visto centrare in provincia di Monza e della Brianza un “5” da 26.611,82 euro a Cavenago di Brianza. La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria “Bar Bettini” di via Roma 21. Grande ovviamente la soddisfazione per il titolare Romano Stucchi, che ha festeggiato con un ironico cartello dedicato proprio a San Valentino.

Il Jackpot aumenta

Il Jackpot, intanto, continua a volare e, toccati i 107,9 milioni, sarà in gioco domani, martedì 16 febbraio. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.