SuperEnalotto, la fortuna bacia la Brianza con un “5” da 20mila euro

La Lombardia, ma in questo caso potremmo dire la Brianza, si conferma ancora una volta una regione fortunata per il SuperEnalotto. Nel concorso di ieri, martedì 3 febbraio 2026, un fortunato giocatore ha sfiorato il colpo grosso, portandosi a casa una vincita di tutto rispetto.
I dettagli della vincita
Come riportato da Agipronews, il punto vendita protagonista della serata è il “Bar Bello” di via Milano 17, a Camparada.
Il fortunato vincitore ha centrato un punti “5” che vale esattamente 20.868,64 euro. Nonostante il jackpot principale sia sfuggito per un solo numero, la cifra rappresenta comunque un’ottima notizia per la piccola comunità brianzola.
Il Jackpot continua a correre
Mentre Camparada festeggia, la caccia alla sestina vincente prosegue senza sosta. L’ultimo “6” centrato in Italia risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda (BS) vennero vinti ben 35,4 milioni di euro. Da allora, il montepremi ha ripreso a lievitare costantemente: per la prossima estrazione di domani, giovedì 5 febbraio 2026, c’è un palio un jackpot da 115,9 milioni di euro.
La combinazione vincente resta dunque il sogno di migliaia di italiani, con la Lombardia che si scalda in vista del prossimo appuntamento con la Dea Bendata.
La Dea Bendata bacia ancora Camparada
Ricordiamo che poco più di una decina di anni fa, nel settembre del 2014, un falegname, sempre di Camparda, vinse mezzo milione con un Grattaevinci acquistato al bar del Circolino in via Cacciatori.