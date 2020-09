Superenalotto: tripletta di “5” in Lombardia. Una delle vincite a Vimercate

Superenalotto: centrato un “5” da 16mila euro a Vimercate. Nel concorso di sabato 12 settembre, sono stati realizzati in Lombardia ben tre “5”, ognuno da 16.440,88.

Superenalotto: centrato un “5” a Vimercate

Tra questi anche una vincita a Vimercate, presso la tabaccheria Clavelli di via Vittorio Emanuele. Gli altri sono statti centrati a Castione Della Presolana, in provincia di Bergamo, presso il Bar Edelweiss situato in piazza Roma 5/8; il secondo a Peschiera Borromeo, Milano, dove la schedina vincente è stata giocata presso Il Turco Tabacchi, via Aldo Moro 3, mentre l’ultimo appunto a Vimercate.

Il Jackpot non si ferma e domani metterà in palio 38,7 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia, riferisce Agipronews, ha conquistato la vincita record nella storia del gioco con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

TORNA ALLA HOME