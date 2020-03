Tabaccaio malmenato e rapinato. È successo oggi, mercoledì 25 marzo 2020, a Cassina Savina di Cesano Maderno. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Desio.

Tabaccaio malmenato e rapinato

Intorno alle 6 il titolare dell’edicola – cartoleria – tabaccheria di via Don Luigi Viganò, 59 anni, è stato aggredito da un balordo con il viso travisato da un passamontagna. Armato di un coltello da cucina, il rapinatore ha intimato al commerciante di consegnargli i soldi della cassa. Senza scrupoli, per ottenere quello che voleva, non ha esitato a colpirlo con calci, sberle e pugni.

Indagano i Carabinieri della Tenenza

Alla fuga del rapinatore, il 59enne ha immediatamente chiamato ai Carabinieri, subito sul posto insieme ai soccorritori del 118. Le indagini dei militari della Tenenza sono in corso: il rapinatore è scappato a piedi, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza puntate sull’esercizio commerciale. L’edicola – cartoleria – tabaccheria per oggi, giovedì, resterà chiusa. Lo dice il cartello che è stato affisso alla porta d’ingresso dai gestori poco dopo la brutale aggressione. L’edicolante, medicato sul posto, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio da un’ambulanza di Seregno Soccorso.

TORNA ALLA HOME