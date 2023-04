Tafferugli tra tifosi a Seregno, feriti due Carabinieri e uno steward

Tafferugli tra tifosi al termine della partita di calcio del campionato di serie C allo stadio Ferruccio di Seregno.

Tensioni sabato sera allo stadio Ferruccio

Sabato 22 aprile 2023 alle 19.30 circa, allo stadio comunale Ferruccio, al termine dell’incontro di calcio di serie C girone A tra il San Giuliano City e l’Aurora Pro Patria (con risultato 0-1), si sono verificati momenti di intemperanza - con lancio di fumogeni e oggetti vari - tra le due tifoserie contenute grazie al tempestivo intervento del dispositivo di ordine pubblico gestito interamente dalla Compagnia di Seregno che ha impedito ai sostenitori della squadra di casa di entrare in contatto con la tifoseria ospite.

Lancio di fumogeni

Infatti, verso la fine della partita, il gol della squadra ospite ha scatenato l’ira dei tifosi del San Giuliano City che, al termine dell’incontro, hanno fatto il giro dello stadio per cercare il contatto con quelli dell’Aurora Pro Patria, cosa che non è avvenuta per l’intervento dei militari, nel frattempo rinforzati da numerosissime pattuglie poco prima sopraggiunte.

Per qualche minuto, tra la tifoserie della squadra di casa che era fuori dallo stadio e quella ospite, trattenuta all’interno dai carabinieri, c’è stato un fitto lancio di oggetti e fumogeni.

Feriti due Carabinieri e uno steward

Una volta defluiti i sostenitori del San Giuliano, gli ultras della Pro Patria, a causa di un cancello messo dagli stessi supporter fuori uso, hanno dovuto attraversare il campo di gioco e sono stati fatti uscire dall’altra parte del campo e poi scortati fino alla stazione. Durante i tafferugli due Carabinieri e uno steward sono rimasti lievemente feriti. Al momento non vi è notizia di tifosi feriti.