Tagliata la ruota del carretto per la processione, Sant'Anna viaggia... su pick up e carrello

Tagliata una ruota del carretto per la processione, la statua di sant’Anna viaggia sul pick up della Protezione civile e su un carrello messo a disposizione da un generoso artigiano.

Incredibile episodio a Birago, prima della processione

Ha dell’incredibile quanto successo a Birago, frazione di Lentate sul Seveso, poco prima che partisse il tradizionale corteo religioso in occasione della festa patronale che ha animato la frazione per tutto il week-end. Come sempre, prima dell’attesa processione, alcuni volontari hanno portato nella chiesa di via Cadorna il carretto solitamente utilizzato per trasportare la statua, adornato con ricami e abbellimenti dalle volontarie.

Tagliata una gomma del carretto usato per trasportare la statua di Sant'Anna

Una volta preparato il tutto per il sentitissimo appuntamento di qualche ora dopo, i volontari si sono allontanati per cenare. Alle 20, quando sono tornati in chiesa, non potevano credere ai loro occhi: una delle gomme del carretto era stata tagliata.

«Evidentemente qualcuno si è introdotto in chiesa e ha pensato di fare un dispetto alla comunità, rendendo inutilizzabile il mezzo - commenta Nino Palladini, uno dei cinque biraghesi che mantengono viva la tradizione trasportando la statua e che per primo si è accorto del vandalismo - Sono gesti incomprensibili, il responsabile cosa voleva dimostrare? Di essere contrario alla processione? Davvero non capisco».

Tanta amarezza tra i biraghesi

Fortunatamente la statua di sant’Anna, custodita in chiesa, non era ancora stata posizionata sul mezzo e quindi si è scongiurato il rischio che potesse essere danneggiata. Ma tanta era l’amarezza dei volontari che si impegnano sempre al massimo per organizzare le celebrazioni di fine luglio. Rattristato anche lo storico sacerdote di Birago, don Angelo Crippa, da qualche tempo ricoverato in casa di riposo e uscito in questi giorni proprio per condividere coi biraghesi la festa da loro più sentita e celebrare il suo 65esimo anniversario di sacerdozio.

Processione salvata da pick up e carrello

Dopo un iniziale momento di scoraggiamento, però, ci si è subito attivati per «salvare» la processione e la festa.

«Mi sono rivolto a un artigiano di Birago, che con grande generosità ha messo a disposizione un carrello - prosegue Palladini - Sono arrivati in nostro soccorso anche i volontari della Protezione civile comunale. Già in servizio per scortare il corteo, ci hanno prestato il loro pick up per trasportare sant’Anna e il carrellino fino alla cappellina di via Fara, dove alle 21 sarebbe dovuta partire la processione».

La tradizione di Sant'Anna è stata rispettata

Una corsa contro il tempo per rispettare gli orari e alla fine la tradizione è stata onorata.