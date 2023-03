Tagliate tutte le gomme di due auto della Polizia locale di Macherio. Il «gesto ignobile», come lo ha definito il sindaco Mariarosa Redaelli appresa la notizia, è stato commesso mercoledì scorso in serata.

Tagliate le gomme alle auto della Polizia locale

Le auto, in dotazione agli agenti in servizio presso il comando di via Roma, erano parcheggiate, come di consueto, all’interno del cortile accanto all’ingresso del comando.

«Quella sera il cancello era socchiuso per via di alcune attività serali che erano in corso - spiega il primo cittadino - Qualcuno si è intrufolato e ha tagliato le gomme. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, quindi tutto è stato registrato.».

Dalle riprese della videosorveglianza si nota chiaramente entrare un individuo nel cortile della biblioteca, con il volto nascosto sotto un cappuccio.

L’atto vandalico è stato scoperto dal comandante della Polizia locale, Nicolò Diana, all’arrivo al lavoro il giorno dopo l’accaduto e subito segnalato al sindaco.

Indagini in corso

«Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri, dai quali abbiamo sporto denuncia, e la Polizia locale - spiega il sindaco - Ciò per risalire all’identità di chi ha compiuto un gesto del genere che non trova alcuna giustificazione. I maggiori controlli che gli agenti stanno effettuando sul territorio, come richiesto dalla cittadinanza, non hanno l’obiettivo di fare cassa. Tutt’altro. Le multe rappresentano un’entrata minima del Bilancio tanto che sono stati stanziati 30mila euro ma è una cifra che sicuramente non raggiungeremo. Le sanzioni più sostanziose sono quelle che derivano dai controlli ai varchi dove vengono individuati automobilisti senza assicurazione ma comunque, a livello di introiti dalle multe, siamo ben al di sotto della media rispetto ai Comuni limitrofi. Certo, le persone devono rispettare il codice della strada altrimenti incorrono in provvedimenti».

Le auto sono state messe a posto

Rimasti a piedi a seguito dell’atto vandalico, gli agenti hanno provveduto a sistemare immediatamente le auto in modo da poter effettuare tutti i servizi. Rimane lo sconcerto per il gesto compiuto al momento da ignoti ai danni di un’autorità pubblica: «Se ci sono delle criticità si possono tranquillamente affrontare, siamo qui per questo - conclude il sindaco Redaelli - ma simili gesti ignobili non si possono assolutamente giustificare».