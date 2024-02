Tagliavano i capelli senza qualifica, negozio di parrucchiere sanzionato

Tagliavano i capelli senza avere la qualifica per poterlo fare. E’ stato sanzionato il titolare del negozio di parrucchiere da uomo «Shaz Barber», in via Vittorio Veneto a Camnago, frazione di Lentate sul Seveso.

Controlli della Polizia Locale nei negozi

Dovrà versare una multa di 102 euro e potrà proseguire la sua attività solo con addetti che abbiano seguito l’apposito corso regionale oppure con un responsabile tecnico munito di attestato. Il controllo, eseguito nei giorni scorsi da parte degli agenti della Polizia Locale ai comandi di Mauro Colombo, rientra in una serie di accertamenti all’interno delle attività commerciali del territorio, che sono stati potenziati dall’inizio del 2024.

Tagliavano i capelli senza avere la qualifica

Dalle verifiche effettuate dai vigili all’interno del salone di via Vittorio Veneto è emerso che né il titolare né il dipendente (che comunque aveva un regolare contratto di lavoro), entrambi di nazionalità marocchina, erano in possesso dell’attestato necessario per svolgere la professione di parrucchiere, rilasciato a seguito dell’apposito corso di Regione Lombardia. In particolare il dipendente era in possesso di una certificazione conseguita in un altro Paese europeo, non riconosciuta in Italia.

Multa di 102 euro a un negozio di parrucchiere

Il titolare è stato pertanto sanzionato dagli agenti con un verbale da 102 euro. Dopo il blitz della Polizia Locale il negozio ha abbassato la saracinesca e appeso un cartello, avvisando i clienti che la chiusura, dal 20 al 26 febbraio, è dovuta a «motivi tecnici». In base a quanto indicato sull’avviso, il negozio dovrebbe quindi riaprire martedì 27 febbraio.