Talent Yard aiuta le imprese a ripartire

Talent Yard Biassono per le imprese della Brianza.

Talent Yard

Matteo e Andrea Zurawksi, ideatori del Talent Yard – Saranno a disposizione il Green Theatre (Green screen per conferenze immersive in ambiente digitale), e lo Stream Theatre per meeting a distanza sullo sfondo delle meravigliose sale di una delle più belle ville della Brianza. “In questo periodo così difficile per le imprese italiane e brianzole, in un mondo che sta cambiando velocemente e in un mercato in continua evoluzione, Talent Yard apre le porte dei propri spazi Phygital presso Villa Cà de Bossi a Biassono agli imprenditori e alle aziende del territorio che necessitano di comunicare con i propri clienti o collaboratori in modo professionale e organizzato – fanno sapere, ideatori del Talent Yard – Saranno a disposizione il Green Theatre (Green screen per conferenze immersive in ambiente digitale), e lo Stream Theatre per meeting a distanza sullo sfondo delle meravigliose sale di una delle più belle ville della Brianza.

Un sostegno alle imprese brianzole

Talent Yard mette inoltre a disposizione a titolo di contributo gratuito il proprio know how e tutta la strumentazione necessaria di cui regia, videocamere, mixer video, mixer audio, microfonia e collegamento di rete in fibra per lo streaming su piattaforme di webinar o di interazione. Gli operatori ed eventuali servizi tecnici saranno a carico dell’utente. L’utilizzo degli spazi e delle dotazioni saranno invece accordati in forma gratuita con prenotazione obbligatorie e limite di 3 relatori presso la location nel rispetto del protocollo anti Covid da disposizioni di legge. “Ci auguriamo con questa iniziativa di offrire un aiuto al rilancio del territorio e un piccolo sostegno alle imprese brianzole” concludono Matteo e Andrea Zurawski.

Per info e prenotazioni: matteo@zetapiu.it telefono (348-4521724).

L’associazione

Talent Yard è un’associazione culturale e sportiva no profit dedicata alla crescita di giovani talenti, imprenditori, start up innovative attraverso corsi, master class e spazi di co-working aperta a collaborazioni con qualsiasi altra associazione di cittadini che intendesse perseguire finalità comuni. Nata nel 2019, con sede in Villa Cà de Bossi, è diventato un centro fervente di aggregazione che mette a disposizione un ventaglio di experience di canto, musica, teatro, lingue e Masterclass, grazie al contributo artistico della Zurawski Band e di tanti artisti, che fino a poco prima del lockdown ha proposto e realizzato serate di Tango Argentino, tornei di Burraco, laboratori per bimbi, meeting aziendali, eccetera.