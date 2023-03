Tampona, fa ciao con la mano e scappa: denunciato un 18enne

Tampona un'altra auto, fa finta di fermarsi, fa ciao con la mano e scappa. I Carabinieri di Meda hanno denunciato un 18enne per omissione di soccorso.

Tampona un'altra auto in Milano-Meda

I Carabinieri della stazione di Meda hanno denunciato per omissione di soccorso un 18enne calabrese di Cinisello Balsamo il quale, la sera del 1° marzo, attorno alle 20, mentre percorreva la s.p. 35 Milano-Meda alla guida della Fiat Grande Punto del padre, all’altezza di Nova Milanese ha tamponato una Volkswagen Golf che lo precedeva condotta da un 37enne residente a Meda.

Fa finta di fermarsi ma poi scappa

Il 18enne poi, imitando la Golf che si accostava sulla destra fuori dalle corsie di marcia, dapprima ha seguito l’auto che aveva tamponato, poi l’ha accostata e, fatto cenno con la mano come per chiedere scusa ma anche salutare, ha accelerato e si è dato alla fuga lasciando la VW Golf sul ciglio della strada.

Denunciato per omissione di soccorso

Il 37enne dolorante si era recato prima in ospedale a Como per gli accertamenti medici sul trauma rachide cervicale - non grave - che gli era stato causato e poi dai Carabinieri di Meda per sporgere denuncia sul quel guidatore che non gli aveva prestato soccorso né si era fermato. I militari, appresa la notizia di reato, sviluppati gli accertamenti investigativi del caso, hanno denunciato il 18enne per omissione di soccorso.