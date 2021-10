Tampona un'auto con a bordo una donna incinta e fugge, rintracciato e denunciato un 58enne

A Barlassina

L'incidente è avvenuto in corso Marconi. Il pirata è stato individuato grazie all'azione investigativa dei Carabinieri.

Tampona un'auto e fugge. Pericolo scampato per una donna incinta. I Carabinieri rintracciano e denunciano un 58enne. L'incidente è avvenuto a Barlassina.

Tampona un'auto con una donna incinta e si allontana

Lunedì 11 ottobre 2021, intorno alle 20.30, in corso Guglielmo Marconi, un 58enne originario di Messina, ma oramai da tempo residente nella Provincia di Monza e Brianza, a bordo della propria Fiat Punto ha tamponato un’altra Punto con a bordo un uomo e una donna incinta. Il 58enne, immediatamente dopo il sinistro, anziché fermarsi e prestare soccorso, ha prima indotto il conducente dell’altra utilitaria ad accostare sul ciglio della strada e poi è fuggito via incurante che qualcuno potesse essere ferito.

Immediato l'intervento dei Carabinieri

Poco dopo, in seguito alla chiamata pervenuta al 112, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Seregno sono giunti sul posto unitamente ai soccorsi sanitari. Raccolte le prime testimonianze, ricostruiti i fatti, anche grazie al numero di targa, i militari sono riusciti ad individuare l’abitazione dell’autore del reato. Lì gli operanti hanno prima individuato l’autovettura constatando che il motore era ancora caldo e presentava inconfutabili segni del sinistro, e poi hanno bussato alla porta del 58enne che, messo alle strette, ha ammesso le proprie colpe.

58enne denunciato per omissione di soccorso

L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso con conseguente ritiro immediato della patente di guida. La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Desio in codice verde dove è stata visitata ed è rimasta in osservazione fino a mezzanotte. Scongiurato il rischio per la gravidanza, è stata dimessa con 7 giorni di prognosi per il colpo di frusta subito. La sera stessa ha fatto rientro a casa con il marito, nella circostanza rimasto illeso.