Tamponamento a catena, due feriti a Vimercate

Un tamponamento a catena violentissimo tanto che in un primo momento si è temuto seriamente per le sorti dei 5 occupanti dei tre veicoli coinvolti.

L'incidente sulla Bananina

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 ottobre, a Vimercate lungo la Tangenziale Sud, conosciuta anche come Bananina.

A scontrarsi, attorno alle 16.45, sulla carreggiata che porta da Vimercate verso Bellusco, all'altezza del sottopasso di Burago, sono state una Fiat 500, una Peugeot e un furgoncino Fiat.

Soccorsi attivati in codice rosso, due feriti

In un primo momento si è temuto il peggio per alcune delle 5 persone coinvolte. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto si sono portate due ambulanze, un'automedica, un mezzo dei Vigili del fuoco e due pattuglie della Polizia locale. Fortunatamente il quadro delle persone coinvolte, tre donne di 24, 45 e 47 anni, e due uomini di 25 e 45 anni, è apparso meno grave di quanto si era temuto. Due le persone caricate in ambulanza in codice giallo.

Pesanti ripercussioni sul traffico in entrambi i sensi di marcia e nella viabilità circostante.