Tamponamento a catena, tre persone in ospedale

Un violento tamponamento a catena tra tre auto lungo la strada provinciale teatro di molti incidenti. E' di tre feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 17 dicembre, a Vimercate lungo la Sp45.

Scontro al solito incrocio

E' accaduto attorno alle 14 all'altezza dell'incrocio semaforico con via del Salaino, in direzione Villasanta.

Lo scontro, come detto, è stato molto violento, tanto che una delle tre auto è stata sbalzata fuori dalla sede stradale, contro la recinzione dell'azienda alimentare Pagani.

Sul posto diversi mezzi di soccorso

Sul posto si sono portate immediatamente tre ambulanze di Avps Vimercate, Croce Bianca di Brugherio e Volontari di Cornate d'Adda. Intervenuti anche un'automedica, i Carabinieri e due mezzi dei Vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Vimercate e di Lissone.

Tre persone in ospedale

Quattro le persone soccorse, due donne di 29 e 64 anni e due uomini di 28 e 60. Per tre di loro è stato necessario il trasporto in ospedale, due in codice verde a Vimercate e al Policlinico di Monza, una in codice giallo al San Gerardo. Ingenti danni alle auto.