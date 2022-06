Tamponamento a catena con due feriti

A Seregno tamponamento a catena in via Colzani, a breve distanza dell'incrocio con viale Edison. Quattro i veicoli coinvolti con due feriti trasportati in ospedale.

Tamponamento a catena in via Colzani

A Seregno in via Colzani, nel quartiere Sant'Ambrogio, tamponamento a catena intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 24 giugno. Quattro i veicoli coinvolti, fra cui due furgoni, uno dei quali ha provocato la sequenza della collisione: al volante tre uomini di 26, 38 e 68 anni e una donna di 36 anni. A seguito dell'impatto due conducenti sono rimasti contusi, ma in maniera non seria, e sono dovuti ricorrere alle cure in ospedale.

Due conducenti in ospedale

In via Colzani sono arrivate due ambulanze di Seregno Soccorso, oltre a una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi. Uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza, l'altro all'ospedale Pio XI di Desio. Il tamponamento a catena è avvenuto a breve distanza dall'intersezione semaforica con viale Edison, sulla corsia di marcia in direzione del centro cittadino. Al vaglio degli agenti del Comando di Polizia Locale le cause all'origine del sinistro stradale. Non è la prima volta che in via Colzani si registra un incidente.