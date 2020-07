Tamponamento a Seregno, in due finiscono in ospedale FOTO

Tamponamento in corso Matteotti a Seregno, in due finiscono in ospedale.

L’incidente è accaduto intorno alle 15.30 di oggi, mercoledì 8 luglio 2020, in corso Matteotti, in prossimità del civico 29. In base a una prima ricostruzione una donna alla guida di un’auto avrebbe frenato improvvisamente (forse per evitare un ciclista che ha attraversato improvvisamente la strada) ed è stata tamponata dal conducente di un’altra auto, che sopraggiungeva subito dopo di lei e non sarebbe riuscito a evitare l’impatto.

Sul posto Polizia Locale, ambulanze e automedica

Sul posto, per i rilievi di rito, sono accorsi gli agenti della Polizia Locale. Per soccorrere i feriti (la conducente dell’auto urtata e una passeggera del veicolo che l’ha tamponata) sono sopraggiunte due ambulanze, di Seregno Soccorso e della Croce d’argento di Limbiate, e un’automedica. Le donne sono state trasferite in ospedale in codice verde.

