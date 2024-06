Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno, ad Agrate Brianza. Si tratta di un tamponamento tra due auto avvenuto in via Lecco, davanti al polo sociosanitario, intorno alle 17.15.

Tamponamento ad Agrate: gravissimo un 67enne

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, un uomo di 67 anni, alla guida di una Suzuki s-cross, ha tamponato a forte velocità una Ford Fiesta ferma in coda lungo via Lecco. Uno schianto violento, forse dovuto ad un malore, al quale è seguita immediatamente la chiamata al 118.

Le condizioni del 67enne infatti sono apparse subito molto gravi, tanto che il primo a prestare soccorso è stato un medico del polo sociosanitario, uscito immediatamente dalla struttura, per prestare le prime manovre di soccorso all'uomo.

All'arrivo dell'ambulanza, giunta in via Lecco in codice rosso, gli operatori del 118 hanno proseguito il massaggio cardiaco per poi caricare il 67enne in ambulanza e trasportarlo in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

Comprensibilmente sotto shock il conducente dell'auto tamponata, un 48enne che fortunatamente non ha riportato serie conseguenze. Sul posto oltre ai soccorritori, si sono portati i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Agrate Brianza per i rilievi.

La strada è stata chiusa per tutti gli accertamenti del caso dal semaforo di via Matteotti fino alla rotonda di via Verdi.