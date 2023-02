Tamponamento sulla Monza Trezzo: disagi alla viabilità per oltre un'ora

Un incidente avvenuto questa mattina sulla provinciale Monza Trezzo, in territorio di Bellusco, ha causato disagi alla viabilità, con traffico verso Vimercate interrotto per circa un'ora.

In base a quanto ricostruito intorno alle 11.30 un camioncino di CEM, per cause ancora da chiarire, ha tamponato un'auto mentre procedeva in direzione di Vimercate. Dopo l'impatto l'autista del furgoncino è rimasto incastrato nell'abitacolo e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche l'ambulanza e gli agenti del Corpo di Polizia Locale Brianza Est.

Fortunatamente non si sono registrati gravi feriti ma sono state invece pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Il traffico in direzione Vimercate è stato infatti interrotto per circa un'ora.