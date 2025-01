Tamponamento sulla Sp45, moto distrutta dalle fiamme e strada chiusa

Un terribile incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi.

Il violento tamponamento lungo la Sp45, a Vimercate

E' accaduto nella prima mattinata di oggi, lunedì 13 gennaio, a Vimercate, lungo la Sp45, a poche decine di metri dal cavalcavia ex Esselunga.

L'allarme è scattato attorno alle 7.30. Ad entrare in collisione sono state una moto e un'auto, una Peugeot, che viaggiavano nella stessa direzione, da Villasanta verso Vimercate. Lo scontro, molto violento, è avvenuto all'altezza dell'area di servizio.

La moto ha preso fuoco ed è stata divorata dalle fiamme

Dopo il violento urto il motociclista, un 56enne di Monza è finito rovinosamente a terra, mentre il suo mezzo ha preso fuoco. Fortunatamente, nonostante il traffico dell'ora di punta dei pendolari, il centauro non è stato travolto da altri mezzi in transito.

Motociclista soccorso in codice rosso, strada chiusa

Pochi minuti dopo sul posto sono giunte un'ambulanza in codice rosso, un'automedica, alcune pattuglie dei Carabinieri e della Polizia locale e i Vigili del fuoco. Vigili e Carabinieri hanno provveduto a chiudere la strada in entrambe i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento del rogo e rimozione dei detriti sparsi su entrambe le carreggiate.

Mattinata difficile

Pesanti le ripercussioni sul traffico nella stessa mattinata in cui è scattata anche la chiusura di via Santa Maria Molgora, sempre a Vimercate, altra arteria strategia di collegamento, per procedere con il rifacimento del disastrato manto stradale.

Il motociclista non è in pericolo di vita

Le condizioni del 56enne sono apparse fortunatamente meno gravi di quanto si era temuto in un primo momento. Caricato in ambulanza, è stato trasferito al San Gerardo di Monza in codice giallo. A seguito degli accertamenti svolti in ospedale la prognosi risulta essere di 40 giorni.

La scena dell'incidente