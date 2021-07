Incidente nella serata di ieri, lunedì 12 luglio, lungo la Tangenziale Est in direzione Lecco. Il sinistro, un tamponamento, è avvenuto nel tratto tra Usmate-Velate e Carnate, all'altezza dell'immissione in Sp41.

Tamponamento sulla Tangenziale Est, due feriti

Erano circa le 22.30 quando un uomo alla guida di una Dacia, per cause ancora da accertare, ha tamponato violentemente una Citroen C2. A causa dell'impatto una delle due vetture è anche finita sulla corsia di marcia in direzione Milano.

Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, sono giunte due ambulanze - Avps Vimercate e la Croce rossa di Villasanta - oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia stradale. Fortunatamente non ci sono state serie conseguenze per gli occupanti delle auto: entrambi, un 23enne e un 32enne, sono stati trasportati in codice verde negli ospedali di Monza e Vimercate.

Qualche disagio invece per la viabilità all'altezza del luogo dell'incidente a causa delle macchine incidentate finite su entrambe le corsie di marcia.