Un tamponamento a seguito del quale, per uno dei due automobilisti coinvolti, è stato necessario l'intervento dei soccorritori del 118.

Tamponamento tra due auto a Vimercate: soccorsi sul posto

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11 in via Cadorna a Vimercate. Ancora da chiarire le cause alla base dello scontro tra le due vetture. A seguito dell'impatto uno dei due automobilisti è sceso dalla vettura e poi si è accasciato a terra, probabilmente a causa della botta presa durante l'impatto con l'altra macchina. Immediatamente sul posto è stata inviata l'ambulanza della Croce azzurra di Trezzo sull'Adda in codice giallo. I sanitari in questi minuti si stanno occupando di prestare le prime cure all'uomo.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia locale di Vimercate che hanno temporaneamente chiuso al traffico il tratto di via Cadorna dove è avvenuto l'incidente.