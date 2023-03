Traffico fortemente rallentato sulla Statale 36 questa mattina, martedì 7 marzo, a causa di un incidente che ha visto coinvolti più veicoli.

Tamponamento tra più macchine sulla Statale 36: traffico in tilt verso Lecco

Il sinistro, un tamponamento a catena, si è verificato intorno alle 8.45 nel tratto tra Veduggio e Capriano, in direzione Lecco. Nello scontro sarebbero coinvolte almeno sette vetture e, in base a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, le persone soccorse sarebbero cinque: una giovane di 22 anni, un ragazzo di 27, due cinquantenni e una donna di 58 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, giunti sul posto in codice giallo, con una ambulanza: fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato serie conseguenze. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale impegnati ad accertare con precisione la dinamica del sinistro.

Pesanti le code che si sono formate a seguito dello scontro, sia in direzione Lecco che in direzione Milano, per curiosi.