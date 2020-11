Tampone negativo, fine dell’isolamento per il sindaco di Concorezzo

Tampone negativo, fine dell’isolamento per il sindaco Mauro Capitanio. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino di Concorezzo.

“Si torna in pista”

Faccia sorridente e cartello con annuncio scritto a chiare lettere: “Negativo. Si torna in pista!”. Fine dell’incubo Covid-19 per il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che nella giornata di oggi, lunedì, ha annunciato l’esito dell’ultimo tampone cui si era sottoposto. Un tampone risultato negativo, che ha quindi permesso al borgomastro di terminare l’isolamento in cui era confinato da circa due settimane. Una notizia che ha incontrato il favore di molti concorezzesi, felici di poter ridare il bentornato al loro sindaco. Ricordiamo che l’intera Concorezzo è alle prese con un periodo molto complicato, visto che il Comune è ai vertici della Brianza per il numero di contagi da coronavirus. Nel fine settimana, intanto, l’Amministrazione comunale ha proceduto con la sanificazione di Municipio, Biblioteca e scuola comunale.

