Tamponi a studenti e personale scolastico: chiude il punto di Caponago, ora si fanno solo a Vimercate, presso l’ospedale in modalità drive.

Cambia, dal 1 di febbraio, il luogo di riferimento del servizio dei punti tampone fornito da ATS Brianza per le scuole e il personale scolastico. Per Vimercate e per il vimercatese chiude il punto tamponi di Caponago e il luogo di riferimento diventa l’ospedale di Vimercate in via SS. Cosma e Damiamo.

Non cambia invece la modalità: il tampone sarà eseguito in modalità drive (si rimane in macchina) e si potrà accedere dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Come prenotare

Per accedere al punto tamponi è necessaria la prenotazione all’indirizzo qui di seguito riportato: https://accoda.asst-vimercate. it/ (solo per studenti e personale scolastico). Ats Brianza precisa che i soggetti sintomatici e contatti di caso che risulteranno positivi al tampone rapido (antigenico) non necessitano di conferma diagnostica (tampone molecolare) e sono considerati casi Covid positivi.

I soggetti sintomatici risultati negativi al tampone rapido antigenico dovranno effettuare il molecolare di conferma dopo 2/4 giorni rispettando isolamento.

L’esito dei tamponi antigenici sarà rilasciato direttamente al punto tampone, mentre i referti dei tamponi molecolari saranno visualizzabili dal cittadino sul Fascicolo Sanitario Elettronico o in modalità semplificata sul www.fascicolosanitario. regione.lombardia.it.