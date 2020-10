Tamponi di controllo nella Rsa Villa Teruzzi: nove anziani si sono negativizzati. In 17 invece restano positivi. In totale da inizio ottobre sono deceduti 17 ospiti nella struttura. L’ultimo decesso ieri sera.

Tamponi di controllo nella Rsa Villa Teruzzi: nove anziani si sono negativizzati

Sono arrivati questa mattina, mercoledì 28 ottobre, gli esiti di 28 tamponi eseguiti dagli ospiti della Rsa Villa Teruzzi di Concorezzo. Come comunicato dal Comune, 17 anziani restano positivi, 9 passano da positivi a negativi e 2 ospiti già negativi si confermano negativi. Coopselios è in attesa di conoscere inoltre il risultato di un ultimo tampone. I tamponi sul personale invece sono stati eseguiti nella giornata di oggi, mercoledì 28 ottobre.

Al momento nella Rsa brianzola sono presenti 29 ospiti, una invece è ricoverata in ospedale. In totale da inizio ottobre sono deceduti 17 ospiti. L’ultima ospite è deceduta ieri, il suo tampone era negativo. Alcuni operatori sono inoltre in fase di rientro al lavoro perché si sono negativizzati.

TORNA ALLA HOME