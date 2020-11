Da lunedì 30 novembre 2020 si concretizza il progetto nato dalla collaborazione dell’Amministrazione comunale con i medici di famiglia desiani. Dopo la somministrazione della vaccinazione antinfluenzale agli over 65, ora è la volta dell’allestimento di un ‘Drive Through’, ovvero uno spazio a cui si accede direttamente in auto, senza scendere dalla propria vettura, per l’effettuazione di tamponi rapidi presso il PalaBancoDesio.

Tamponi gratuiti, a Desio parte il Drive Through

“Vogliamo offrire un servizio ulteriore – dichiarano il Sindaco Roberto Corti e l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Buonvicino – La realizzazione di questa postazione è il frutto di un’importante collaborazione tra Istituzioni ed è la dimostrazione che, più che mai in questa difficile circostanza, è fondamentale lavorare uniti per offrire risposte concrete. Il tracciamento dei positivi al Covid-19 è di primaria rilevanza per rallentare l’avanzamento del contagio e in questo senso dobbiamo mettere in campo ogni sforzo. Un ringraziamento particolare alla Cooperativa Consulto Formativo Brianza (a cui sono associati la maggior parte dei medici di Desio), al Gruppo comunale di Protezione Civile e agli Uffici comunali, che hanno lavorato assiduamente per concretizzare in poco tempo questo progetto”.

Lunedì, presso la struttura di Largo Atleti Azzurri d’Italia, saranno presenti i medici di base per eseguire i primi tamponi gratuiti, forniti da ATS (Agenzia di Tutela della Salute) per gli assistiti.

Il servizio è su prescrizione e prenotazione del medico di base e riservato a:- Paziente sintomatico sospetto Covid;

– Contatto di caso in prossimità del 14° giorno di isolamento che non abbia effettuato tampone molecolare.