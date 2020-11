Tamponi rapidi a Usmate: da martedì 17 novembre al via lo screening al Centro Sportivo

Prenderà il via martedì 17 novembre il nuovo servizio di tamponi rapidi a Usmate. Un’opportunità per i cittadini residenti e ai lavoratori impegnati in attività che abbiano sede sul territorio comunale.

Tamponi rapidi a Usmate: nuovo servizio da martedì 17

La campagna di screening per la positività SARS Cov -2 (Covid 19), fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Usmate Velate, è progettata in collaborazione con il team di Lombarda Sport, Centro di Medicina Sportiva. L’area tamponi sarà ubicata in via Luini, nell’area parcheggio del Centro Sportivo, dove verranno allestiti tre gazebo della Protezione Civile, che con il proprio personale volontario contribuirà fattivamente all’organizzazione logistica. In particolare, il test verrà effettuato in una zona riparata sia per l’operatore che per il cittadino, in modo tale da creare una comfort zone a disposizione dell’utenza.

Attivo tre giorni a settimana : come prenotare

I residenti e i lavoratori potranno effettuare il tampone rapido (test antigenico) tre giorni a settimana: martedì, venerdì e sabato. L’accesso al tampone rapido sarà possibile solo previa prenotazione del test, che potrà essere effettuata o telefonicamente al numero 02 82398240 o all’indirizzo https://www.lombardasport.com/ compilando l’apposito form riservato al Comune di Usmate Velate.

Il risultato del test sarà pronto dopo 10-15 minuti e sarà trasmesso al medico di base, anche se eventuali positività richiederanno la fattiva collaborazione della persona per attivare i percorsi sanitari previsti. In questo modo, il medico di base, in caso di positività ad un test che finora ha un tasso di affidabilità superiore al 95%, darà indicazioni al paziente attivando gli opportuni protocolli del caso.

Il costo del servizio è di 20 euro, tariffa calmierata valida per i residenti di Usmate Velate e per le persone che qui lavorano.

“Si tratta di un’importante opportunità per i nostri cittadini e per chi, per via della propria attività lavorativa, è in stretto contatto con il nostro territorio – commenta Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Questo strumento consentirà un monitoraggio accurato del nostro territorio e permetterà di isolare possibili casi di positività, contribuendo così ad interrompere la curva dei contagi. Il mio ringraziamento va a tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questo servizio che proseguirà sulla base delle necessità della collettività e potrà, nel caso, essere incrementato”.

Come funzionano i tamponi rapidi

Il tampone rino-faringeo è un esame rapido (eseguito in pochi secondi) che permette di rilevare la presenza o meno del virus SARS Cov-2, l’agente eziologico del COVID-19. Il tampone è indolore (può al più provocare un leggero fastidio) ed è effettuato inserendo un bastoncino che viene strofinato leggermente sulla mucosa del naso, procedendo fino a raggiungere la parete posteriore della rinofaringe.

Il tampone viene eseguito da un infermiere specializzato. Sono due i possibili risultati del test: in caso di esito negativo, non risultano infezioni in corso. In caso di risultato positivo, risulta in corso un’infezione. I risultati del tampone saranno comunicati dopo circa 10 minuti dall’esecuzione del tampone tramite il rilascio di un referto cartaceo.

