Tamponi rapidi in farmacia: Cesano e Meda in prima linea contro il Covid

Tamponi rapidi in farmacia: a Cesano Maderno e Meda le comunali sono in prima linea contro il Covid.

Tamponi rapidi in farmacia

Da domani, mercoledì 3 marzo 2021, presso le farmacie comunali di Cesano Maderno di piazza Procaccini (in pieno centro) e di via Cesare Battisti (quartiere Sacra Famiglia), così come alla farmacia comunale di Meda, tutte e tre gestite da Assp, si potranno eseguire tamponi antigenici rapidi per la ricerca del coronavirus. Le farmacie da domani potranno infatti porre a disposizione dei propri pazienti tamponi antigenici per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2.

Tamponi rapidi antigenici

Di fronte alla Farmacia comunale 1 di piazza Procaccini a Cesano Maderno, ed a quella di Meda di via Indipendenza, verranno posizionati dei gazebi per accogliere le persone che, avendone i requisiti, si saranno registrate sul sito di Regione Lombardia, così come tutti i cittadini che vorranno fare liberamente un test rapido.

L’invito della Regione

Le parole dell’amministratore unico di Assp, Luca Zardoni: