Tamponi rapidi in modalità drive through anche a Seregno

Da oggi, lunedì 23 novembre, anche a Seregno sarà possibile usufruire dei tamponi rapidi in modalità drive through. Il servizio permette di avere il risultato del test in 15 minuti.

Novità a Seregno per quanto riguarda i tamponi. Per affrontare l’emergenza sanitaria, la città si arricchisce di un nuovo servizio messo a disposizione di tutti i cittadini.

Da oggi lunedì 23 novembre sarà infatti possibile effettuare i tamponi rapidi in modalità drive through, quindi in totale sicurezza senza scendere dalla propria auto. “Abbiamo scelto come luogo più adatto il parcheggio del Centro Sportivo alla Porada – ha spiegato il sindaco Alberto Rossi: il drive point si troverà in via Giovanni Colombo 12 e sarà possibile effettuare il test con tamponi antigenici orofaringei rapidi che danno i risultati entro 15 minuti. Il servizio è curato da COB-Centro Ortopedico Brianza”.

Costi e prenotazioni

Il servizio è disponibile per tutti su prenotazione al costo di 35 euro, che scendono a 30 per i cittadini residenti a Seregno. Il servizio è inoltre gratuito in situazioni dubbie e di necessità per i dipendenti comunali, i volontari di Protezione Civile e quelli di Seregno Soccorso.