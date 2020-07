Tangenziale Est: chiusura di 13 giorni per gli svincoli Arcore/Villasanta e Torri Bianche

Tangenziale Est: chiusura di 13 giorni per gli svincoli di Arcore/Villasanta e Torri Bianche. Lo stop alla circolazione per lavori urgenti di ripristino dell’impianto di smaltimento acque.

Dalle ore 15:00 di oggi, venerdì 31 Luglio alle ore 12:00 di Giovedì 13 Agosto 2020, verranno chiusi al traffico, in modo permanente i rami di svincolo in uscita per Arcore/Villasanta (km 25+165) e Vimercate sud/Q.re Torri Bianche (km 24+600) dalla carreggiata sud (direzioneA1-Bologna). Lo ha comunicato la società Milano Serravalle in una nota specificando che la chiusura si è resa necessaria per lavori di ripristino urgente dell’impianto di smaltimento acque.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P. 41 C.na Morosina/Burago (km 23+867), per la successiva uscita dalla carreggiata nord.

Le altre chiusure

Tra le altre chiusure in territorio brianzolo segnaliamo anche che per attività di rilievi topografici, dalle ore 22 di giovedì 6 agosto e fino alle ore 6 di venerdì 7 agosto verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Vimercate Centro, da carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo di Vimercate Sud per la successiva uscita da carreggiata nord.

