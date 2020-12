Tangenziale Est: chiusura notturna per lavori nel vimercatese

Tangenziale Est: chiusura notturna nel vimercatese per lavori di manutenzione segnaletica verticale. Verrà chiusa la carreggiata sud, tra gli svincoli Vimercate Nord e Vimercate Centro.

Tangenziale Est: chiusura notturna per lavori

La società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. ha comunicato che, per lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle ore 22 di venerdì 8 gennaio e fino alle ore 6 di sabato 9, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Vimercate Nord (Km 28+137) e Vimercate Centro (Km 25+165), rami di svincolo interclusi compresi.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Vimercate Centro (Km 25+165).

In caso di maltempo le lavorazioni potranno essere rinviate e recuperate nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.

