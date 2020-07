Tangenziale Est: le chiusure della prossima settimana. Giovedì 16 luglio dalle 22 alle 6 chiude al traffico la carreggiata nord a Vimercate. Mercoledì 15 stop alla circolazione sul ramo di svincolo a Burago.

Tangenziale Est: le chiusure della prossima settimana

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 16 Luglio alle ore 06:00 di Venerdì 17 Luglio 2020, verranno chiuse al traffico la carreggiata nord (direzione S.P. 41 Usmate-Lecco) e la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nel tratto compreso tra lo svincolo Vimercate Centro/Arcore km 25+165 e lo svincolo Vimercate Centro (km 26+623). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S. P.2 Vimercate sud (km 24+600) per carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale.

Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 21:00 di Mercoledì 15 Luglio alle ore 03:00 di Giovedì 16 Luglio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.41 Burago (Km 23+867) da carreggiata nord (direzione Usmate-Lecco). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo S.P.2 Vimercate Sud (Km 24+600).

