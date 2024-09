Ha forzato la porta di accesso al bar ma appena entrato è scattato l'allarme antintrusione ed è partita la segnalazione alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Monza.

Tenta il furto in un bar di Sovico, arrestato un 32enne

I fatti nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre a Sovico. Sul posto si sono subito portati i Carabinieri della Stazione di Biassono, unitamente alla pattuglia della Sezione Radiomobile di Monza. Qui i militari hanno subito notato che dal locale fuoriusciva del fumo, riconducibile all'attivazione del dispositivo nebbiogeno antifurto interno e hanno constatato l'effrazione della porta di accesso all'esercizio pubblico.

Durante il sopralluogo, in un angolo del cortile pertinente al bar, hanno trovato accovacciato un 32enne, il quale, dalla visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza, è stato identificato come l’autore dell’effrazione e pertanto è stato dichiarato in arresto per tentato furto. Si tratta di uomo di origini moldave, senza fissa dimora.

Espletate le formalità, l’arrestato, su disposizione del p.m. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Monza e, nel corso della mattinata, è stato condotto in Tribunale di Monza per il rito direttissimo.

Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’imputato, in attesa di giudizio, l’applicazione della misura cautelare di presentazione presso lapolizia giudiziaria.