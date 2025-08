Tantano il furto in abitazione, arrestato un 30enne. Si cerca il complice

L'intervento dei Carabinieri

E' accaduto nella notte tra domenica e lunedì. Gli inquilini non erano in casa

Nella giornata di ieri, lunedì 4 agosto 2025, i Carabinieri della Compagnia di Desio hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne di nazionalità albanese, domiciliato a Cantù, ritenuto responsabile, in concorso con un complice non ancora identificato, del reato di tentato furto aggravato in abitazione.

Tantano il furto in abitazione, arrestato un 30enne

Nell’arco notturno tra domenica 3 e lunedì 4 agosto la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Desio ha ricevuto una segnalazione da parte di un privato cittadino che denunciava il tentativo di furto in atto da parte due soggetti ai danni di un’abitazione nella zona nord occidentale della città.

Una pattuglia della Sezione Radiomobile Carabinieri di Desio e una della Stazione Carabinieri di Varedo sono state immediatamente inviate presso l’abitazione indicata e qui hanno individuato i due uomini che, dopo aver scavalcato il muro di cinta condominiale, si erano arrampicati su una scala allungabile in metallo e hanno raggiunto una finestra al primo piano del condominio, dove stavano armeggiando su una tapparella abbassata.

L'inseguimento

Alla vista dei militari, i responsabili del tentativo di effrazione, sono saltati giù dalla scala e si sono dati a una precipitosa fuga a piedi, inseguiti dai carabinieri. La fuga si è protratta in direzione di una vicina area boschiva, dove uno dei due uomini è stato raggiunto, fermato e condotto presso il Comando Arma di Desio per la sua identificazione. Ricostruiti i fatti, il trentenne, di nazionalità albanese è stato dichiarato in stato di arresto nella flagranza del reato di tentato furto aggravato in abitazione.

In una via adiacente, i militari hanno rintracciato un’autovettura provento di furto denunciato presso la Stazione Carabinieri di Giussano il 29 luglio, con il motore ancora caldo, a bordo della quale sono stati rinvenuti alcuni strumenti da scasso. A seguito di sopralluogo è stata accertata l’avvenuta effrazione della tapparella e il danneggiamento di un vetro della finestra all’esterno di cui era stata appoggiata la scala. I proprietari dell’appartamento, che non erano in casa, sono stati avvisati e hanno sporto denuncia.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Monza, informato dell’accaduto, ha disposto che l’arrestato venisse ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Desio in attesa di essere condotto avanti al Tribunale del capoluogo brianzolo per l’udienza di convalida dell’arresto. Il Giudice, nelle more del giudizio, ha applicato all’imputato la misura cautelare della custodia in carcere.

Si cerca il complice

Proseguono le indagini finalizzate all’identificazione e alla denuncia del complice.