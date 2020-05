Tanti auguri mamma! Da oggi in edicola le vostre dolcissime dediche

Tanti Auguri Mamma! In edicola le vostre dediche. In un inserto speciale centinaia di foto, messaggi e disegni pieni d’amore.

Domenica 10 maggio tutti noi abbiamo celebrato la Festa della Mamma, Un giorno da sempre speciale e quest’anno ancora di più: un momento di gioia, di condivisione e di affetto, vissuto in un periodo molto delicato per tutto il Paese, dovuto all’emergenza sanitaria in corso.

Le mamme in questo periodo hanno dato ulteriore dimostrazione della forza che le contraddistingue, sul lavoro e a casa. Hanno fatto quanto possibile per unire i pezzi di un puzzle complicatissimo. Si sono reinventate insegnati, psicologhe, amiche, complici, compagne di giochi. E a tutte loro va un grazie grande come grande è il cuore di ogni mamma.

Centinaia di dediche

In tantissimi hanno scelto di ringraziarle anche sulle pagine dei nostri settimanali. Sono infatti centinaia i messaggi di auguri che abbiamo ricevuto nelle scorse settimane e che oggi, martedì 12 maggio, troverete in edicola su Giornale di Monza, Seregno, Desio, Carate e Vimercate (grazie anche al contributo degli sponsor Cavenaghi Auto, Casa della cameretta, Casa Piazza e Gelsia) in un inserto speciale. Messaggi, foto, dediche, disegni, piccoli gesti che testimoniano quanto sia grande il vostro desiderio di ringraziare le mamme per tutto quello che fanno.

I ritardatari

Vi siete dimenticati di inviare la vostra dedica in tempo? Nessuna problema. Tutte quelle arrivate da sabato 9 maggio in poi saranno pubblicate sul numero del 19 maggio, proprio per permettervi di non perdere questa bella occasione. Se invece avete inviato la vostra dedica ma non la ritrovate sul giornale della vostra zona in edicola oggi segnalatecelo e provvederemo ad inserirla sul prossimo numero.

