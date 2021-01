Tanti auguri nonna Camilla “ades in cent”.

Cento anni e non sentirli per una storica villasantese. Una memoria di ferro, tanta voglia di vivere e un leit motiv che riassume il suo modo di vivere: “parlare poco e lavorate tanto”.

Un vero e proprio elisir di lunga vita per la neo centenaria Camilla Frigerio che ieri, venerdì 29 gennaio 2021, ha soffiato cento candeline ed è stata festeggiata dai figli Umberto, Dario e Bruna Radaelli.

La neo centenaria ha ricevuto anche i graditi auguri del sindaco Luca Ornago e dell’assessore alle Politiche sociali Laura Varisco attraverso una videochiamata. Nonna Camilla nacque a Cascina Dossello, che allora si trovava a “La Santa” di Monza il 29 gennaio del 1921.

Tutta la sua infanzia la passò insieme ai genitori, prima di trovare lavoro, in età adolescenziale, al nastrificio Perego dove ha lavorato per tanti anni.

Subito dopo la seconda guerra mondiale si sposò con Enrico Radaelli e dalla loro unione nacquero i figli Umberto, Dario e Bruna. Oltre al lavoro, la donna si dedicava a tempo pieno alla famiglia e frequentava le varie cerimonie religiose organizzate in parrocchia essendo molto devota soprattutto alla Madonna.

“Nel 1964, insieme a tutta la famiglia, abbandonammo Cascina Dossello per trasferirci nella nostra nuova casa, in via Della Vittoria – ha sottolineato la donna, ancora lucida e dalla memoria infallibile – Della mia infanzia ho tanti ricordi, ma quello più spiritoso riguarda la visita di uno spazzacamino che era venuto a casa nostra, al Dossello, per pulire la canna fumaria. Purtroppo mentre faceva il suo lavoro rimase incastrato nella canna fumaria e io e mia mamma ci adoperammo per aiutarlo in tutti i modi. Ricordo che avevamo cercato di tirarlo giù prendendolo per i pantaloni. E quando ruscì a scendere ci accorgemmo che era tutto sporco. Allora, per non farlo andare a casa in quelle condizioni, gli scaldammo dell’acqua per dargli la possibilità di lavarsi. Fu una scena tragicomica che ricordo ancora bene”.